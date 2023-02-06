За 3 дня в Самарской области спасатели ликвидировали 31 пожар

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В период с 3 по 6 февраля пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 31 техногенного пожара, 19 из которых произошли в городских округах, 12 - в муниципальных районах области.

В жилом секторе было зарегистрировано 20 пожаров. 2 раза пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию пожаров повышенного уровня сложности.

Один из таких пожаров произошел вчера, 5 февраля, в Самаре.

Сообщение о пожаре в Кировском районе на ул. Дальневосточной, 2А поступило в дежурную смену в 11.13.

Прибывшими подразделениями было установлено, что в складском помещении на площади 30 кв.м происходит горение готовой продукции (подсолнечное масло).

На тушение огнеборцами были поданы 3 пожарных ствола. Разведку здания проводили 5 звеньев газодымозащитной службы. Оперативные действия пожарных не позволили распространиться огню на большую площадь, и в 11.44 пожар был локализован, а в 11.59 ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Для тушения огня привлекались 79 человек и 26 ед. техники.

Наиболее вероятная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

Сотрудники Госпожнадзора Главного управления МЧС России по Самарской области напоминают жителям региона о том, что необходимо внимательно следить за исправностью электрооборудования, а также соблюдать правила эксплуатации теплогенерирующих устройств и газового оборудования.

Для предотвращения пожара рекомендовано установить в жилом помещении автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым и подающий громкий звуковой сигнал. Установив его в доме или квартире, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и свою жизнь!

При чрезвычайной ситуации звоните по номерам пожарной охраны со стационарного телефона - «01», с мобильного - «101».

Фото: ГУ МЧС СО