130

За 2 года уровень гендерной дискриминации на рынке труда заметно снизился: у работодателей все меньше предпочтений к социальному статусу кандидатов, как мужчин, так и женщин.



COVID-19 сделал рынок труда более цивилизованным за гораздо меньший срок, чем законотворцы и общественные организации вместе взятые. В условиях нехватки рабочей силы и распространения удаленки все больше работодателей приходит к отказу от гендерных стереотипов и снятию лишних барьеров при трудоустройстве.



Предпочтения по поводу семейного статуса женщин-кандидатов сегодня имеют 25% компаний, два года назад таковых было 35%, в 2021 году — 39%. Исторически сложилось, что в отношении семейного статуса мужчин-соискателей предпочтений и было мало, а сейчас стало еще меньше: 13% против 25% в 2019 году и 29% в 2010-м.



Негласные запреты в отношении женщин-кандидатов сегодня имеют 12% работодателей, два года назад соискательниц с тем или иным семейным положением избегали принимать на работу 24%, в 2010 году — 36%.



По сравнению с женщинами мужчины-кандидаты в более выигрышном положении: негласные запреты в отношении их семейного статуса сегодня практикуют только 8% компаний, впрочем, два года назад таковых было 6%: чуть больше предубеждений стало в отношении работников-мужчин, не состоящих в браке и не имеющих детей (5% сегодня против 3% в 2019-м).



Количество компаний, где нет негласных запретов в отношении женщин и мужчин-кандидатов практически сравнялось (81 и 83%), а ведь 11 лет организаций, где женщин не дискриминировали при трудоустройстве по семейному положению, было в 1,5 раза меньше, чем компаний, где не практиковались негласные запреты в отношении мужчин (47 и 69% соответственно).



В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 141

Время проведения: 1—20 сентября 2021 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов