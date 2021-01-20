Юристы нашли в законопроекте о суррогатных матерях нарушения Конституции

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Законопроект, регулирующий сферу суррогатного материнства в России, который был разработан несколькими парламентариями, в том числе вице-спикером Госдумы от «Единой России» Петром Толстым, содержит дискриминационные положения и нарушает сразу несколько статей Конституции, говорится в правовых заключениях (есть у РБК), составленных партнером коллегии адвокатов Pen & Paper Екатериной Тягай и партнером юридической фирмы BGP Litigation Викторией Дергуновой по запросу зампредседателя комитета Госдумы во вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной. Законопроект пока не внесен в Госдуму, но депутаты обсудят его в среду на круглом столе.



В чем суть законопроекта о суррогатном материнстве



Законопроект предусматривает, что услугами суррогатного материнства — одного из видов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) — сможет воспользоваться только гетеросексуальная пара, состоящая в зарегистрированном браке, и женщина не может самостоятельно выносить ребенка по медицинским показаниям.

Потенциальные родители должны быть не старше 55 и не младше 25 лет.

Обратиться за услугой суррогатного материнства они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

Право на применение суррогатного материнства, по проекту, не смогут иметь иностранцы, а только граждане России или лица, имеющие вид на жительство в России.

Договор о суррогатном материнстве предлагается удостоверять у нотариуса.

Авторы предлагают вести реестр применения суррогатного материнства.

Рекламу услуг суррогатного материнства предлагается запретить.



Ограничение права на родительство



По версии авторов законопроекта, возможность применения суррогатного материнства одинокими мужчинами и женщинами не направлена на поддержку семьи, материнства и детства, что не в полной мере соответствует принципу ст. 38 Конституции, согласно которому материнство и детство находятся под защитой государства.



Юристы в отзывах подчеркивают, что под семейными отношениями понимаются не только супружеские отношения, но и отношения родителей с детьми. Сейчас у одиноких женщин есть право воспользоваться программой суррогатного материнства по медицинским показаниям, что и гарантирует реализацию соответствующей статьи Конституции, говорится в заключении Дергуновой. Законопроект же ограничивает право одиноких женщин использовать суррогатное материнство для лечения бесплодия и образовать семью.



Родительско-детские отношения возникают независимо от наличия брачных отношений, пишет в заключении Тягай, но авторы законопроекта ставят возможность иметь родительские права в зависимость от брака, что «недопустимо и противоречит Конституции». Кроме того, предлагаемое положение ухудшает положение граждан, которые уже сегодня могут законно обращаться за вспомогательными репродуктивными технологиями.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС / РБК

