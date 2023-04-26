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Юрист SuperJob рассказал самарцам, выгодно ли увольняться перед госпраздниками

26 апреля 2023 14:08
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"Чем больше праздничных дней в месяце, тем выше стоимость рабочего дня у сотрудника, получающего оклад."

Александр Южалин, директор юридической практики в SuperJob:

«Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения. Чем больше праздничных дней в месяце, тем выше стоимость рабочего дня у сотрудника, получающего оклад: проще говоря, это возможность получить столько же денег за меньшее количество рабочих часов. Например, если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее будет второй вариант, поскольку в феврале нужно будет отработать меньше рабочих дней, но все равно получить полную заработную плату.

В случае увольнения работника по собственному желанию, он должен предупредить работодателя за 2 недели – также как и выходные, праздничные дни учитываются в этом сроке. По договоренности с работодателем, срок окончания трудового договора может быть больше или меньше двух недель. Также есть отдельные случаи: есть ситуации, когда работодатель должен уволить работника в день, указанный в заявлении или на испытательном сроке работник должен предупредить за три дня.»

             

Фото:   ru.freepik.com

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