Я нашел ошибку
Главные новости:
Подготовка к новому дорожному сезону в самом разгаре.
В Самарской области работники дорожной отрасли передают знания молодым кадрам
"Даже имея на руках кредитную историю, работодатель не может, основываясь на ней, отказать в трудоустройстве."
Юрист объяснил самарцам, имеет ли работодатель право проверять кредитную историю при трудоустройстве
Самарские студенты вошли в ТОП-5 Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
Самарские студенты вошли в ТОП-5 Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
В Самарской области обещают сильный ветер
В Самарской области обещают сильный ветер
В Тольятти провели лекцию на тему: «Борьба с наркотиками» со студентами
В Тольятти провели лекцию на тему: «Борьба с наркотиками» со студентами
Баскетболистки "Самары" сражаются за выход в полуфинал
Баскетболистки "Самары" сражаются за выход в полуфинал
В Волгограде начался опрос о проведении референдума по переименованию в Сталинград
В Волгограде начался опрос о проведении референдума по переименованию в Сталинград
Граница Самарской области и Татарстана внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
Граница Самарской области и Татарстана внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.45
0.14
EUR 82.39
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Юрист объяснил самарцам, имеет ли работодатель право проверять кредитную историю при трудоустройстве

27 марта 2023 14:06
57
"Даже имея на руках кредитную историю, работодатель не может, основываясь на ней, отказать в трудоустройстве."

О том, имеет ли право работодатель проверять кредитную историю кандидата при трудоустройстве, рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. 

По данным аналитиков, каждый четвертый работодатель в Самаре проверяет кредитные истории соискателей, причем 16% делают это при подборе сотрудников на все позиции, еще 8% — на некоторые. Директор юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, законно ли это и могут ли отказать в трудоустройстве на основании кредитной истории.

«Информация о кредитной истории человека относится к конфиденциальной информации, поэтому работодатель не может просто так получить сведения о ней.

Информация о кредитной истории человека содержится в бюро кредитных историй – это компании, которые составляют, обрабатывают и хранят информацию обо всех людях, которые когда-либо обращались в кредитные организации за выдачей средств.

Для того, чтобы получить сведения о кредитной истории, соискатель должен либо сам направить запрос (например, через сервис «Госуслуги»), либо в письменном виде дать работодателю согласие на запрос такой информации. Если согласия нет, то, теоретически, работодатель не сможет получить эту информацию.

Даже имея на руках кредитную историю, работодатель не может, основываясь на ней, отказать в трудоустройстве. Дело в том, что отказ в трудоустройстве должен быть мотивирован исключительно деловыми качествами соискателя, а кредитная история в разряд «деловые качества» не попадает. Если работодатель откажет в трудоустройстве по этому основанию, то соискатель может обжаловать такой отказ в суде.»

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству
27 марта 2023  12:44
Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству
124
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
27 марта 2023  11:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
139
В Самаре введут особый противопожарный режим
26 марта 2023  13:05
В Самаре введут особый противопожарный режим
471
Какие изменения ожидают россиян в апреле
26 марта 2023  12:36
Какие изменения ожидают россиян в апреле?
585
Дмитрий Азаров в ходе поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и техники.
25 марта 2023  20:52
«Постараюсь максимально объехать все подразделения, где служат земляки» - Дмитрий Азаров передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи и техники
2287
Весь список