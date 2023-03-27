Юрист объяснил самарцам, имеет ли работодатель право проверять кредитную историю при трудоустройстве

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О том, имеет ли право работодатель проверять кредитную историю кандидата при трудоустройстве, рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По данным аналитиков, каждый четвертый работодатель в Самаре проверяет кредитные истории соискателей, причем 16% делают это при подборе сотрудников на все позиции, еще 8% — на некоторые. Директор юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, законно ли это и могут ли отказать в трудоустройстве на основании кредитной истории.

«Информация о кредитной истории человека относится к конфиденциальной информации, поэтому работодатель не может просто так получить сведения о ней.

Информация о кредитной истории человека содержится в бюро кредитных историй – это компании, которые составляют, обрабатывают и хранят информацию обо всех людях, которые когда-либо обращались в кредитные организации за выдачей средств.

Для того, чтобы получить сведения о кредитной истории, соискатель должен либо сам направить запрос (например, через сервис «Госуслуги»), либо в письменном виде дать работодателю согласие на запрос такой информации. Если согласия нет, то, теоретически, работодатель не сможет получить эту информацию.

Даже имея на руках кредитную историю, работодатель не может, основываясь на ней, отказать в трудоустройстве. Дело в том, что отказ в трудоустройстве должен быть мотивирован исключительно деловыми качествами соискателя, а кредитная история в разряд «деловые качества» не попадает. Если работодатель откажет в трудоустройстве по этому основанию, то соискатель может обжаловать такой отказ в суде.»

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