Юрист SuperJob рассказал самарцам, кому по закону положен выходной 1 сентября

63

1 сентября по закону не является праздничным днем. Также в этом году первый день учебного года выпадает на пятницу, поэтому для работающий по стандарной «пятидневке» этот день будет рабочим. Директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин разъяснил, какие категории работников могут в этот день взять законный выходной.

Один из способов сделать 1 сентября выходным днем – взять ежегодный оплачиваемый отпуск. Даже если отпуск был запланирован на другой период, то многодетным родителям не требуется согласие работодателя, чтобы отпуск перенести с захватом 1 сентября.

Родителям ребенка-инвалида положены 4 дополнительных выходных дня в месяц. Их можно использовать в любое время (в том числе и 1 сентября).