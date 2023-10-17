Юрист рассказал самарцам, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате

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Объясняет в своём материале Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Ноябрь — последний месяц в календарном году с нерабочим праздничным днем. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ежегодно 4 ноября (День народного единства) является в России нерабочим праздничным днем. В этом году 4 ноября выпадает на субботу, выходной день будет перенесен на понедельник 6 ноября, поэтому все, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд — 4, 5 и 6 ноября (с субботы по понедельник).



Наличие дополнительного выходного дня в месяце никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Если же работники будут привлекаться к работе в выходной или праздничный день (4 ноября), такая работа должна быть оплачена в двойном размере.



Ноябрь, как, впрочем, и декабрь, можно рассмотреть для отпуска, если цель — получить больше отпускных, поскольку и в ноябре, и в декабре довольно много рабочих дней (по 21 дню).



Здесь действует простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать работнику отпуск (стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку). Но поскольку в ноябре и декабре рабочих дней довольно много, разница между оплатой работы в эти дни и отпускными, рассчитанными по среднему заработку, будет небольшой, сообщает пресс-служба SuperJob.

Фото: freepik.com