Юрист рассказал, как наказать курящих соседей

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Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей дышать чистым воздухом. Это значит, что с курящих соседей можно потребовать компенсации, заявил в беседе с агентством "Прайм" ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Он заявил, что согласно российский Конституции и федеральным законам, граждане обязаны не допускать нарушения прав жильцов помещения, где они проживают.

По словам юриста, сложнее всего зафиксировать факт попадания табачного дыма в жилое помещение. Мацала предложил привлечь других соседей, чтобы они подтвердили источник загрязнения.

"Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры", – советует юрист.

Если к подобным показаниям приложить фото и протокол визита участкового, который зафиксирует запах дыма табака, то можно обращаться в суд, пишет РЕН.ТВ.