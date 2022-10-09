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Юрист предупредила о штрафе за хранение колясок в подъезде

9 октября 2022 11:35
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Юрист предупредила о штрафе за хранение колясок в подъезде

Лестничные клетки нельзя загромождать посторонними предметами и вещами, в том числе колясками. За их размещение положен штраф, о чем в воскресенье, 9 октября, рассказала юрист Елена Кудерко.

«Вопреки сложившейся традиции, хранение детских колясок в подъездах домов является серьезным административным нарушением», — объяснила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кудерко уточнила, что лестничные площадки являются основными путями для эвакуации жильцов при пожаре и иных ЧП. Поэтому хранение колясок, велосипедов и санок возможно только в специально отведенных для этого местах, которые есть в некоторых типовых многоквартирных домах.

Контролирует исполнение существующих требований управляющая компания многоквартирного дома. Если выявляются нарушения, то сначала дается предписание или размещается объявление с просьбой устранить их. В случае, если просьба игнорируется, владельцев колясок штрафуют в результате проведения плановых проверок МЧС.

За нарушение подобных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП. Граждане могут быть оштрафованы на 2–3 тыс. рублей, пишут "Известия".

Фото: Дильдина Светлана.

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