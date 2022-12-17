Юрист предупредил о штрафе за оставленный возле двери мусор

138

За оставленный возле двери в многоквартирном доме мусор может грозить штраф. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу, пишут "Известия".

Он пояснил, что хранить у выходов и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование, горючие материалы запрещено в соответствии с правилами пожарной безопасности.

«К вопросу оставления бытового мусора на лестничных площадках либо у дверей квартир применяются те же требования пожарной безопасности», — сказал он «Газете.Ru».

Так, за нарушение требований пожарной безопасности жильцы могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем