Юрист перечислил случаи для штрафов за выращивание картофеля

37

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, в каких случаях посадка картофеля может быть административно-наказуемым деянием, передают "Известия".

По словам эксперта, оштрафовать могут только в том случае, если человек выращивает корнеплод для дальнейшей продажи торговым сетям или гражданам из «нелегальных» семян. В таком случае нарушителю придется заплатить за несоблюдение требований не более 500 рублей.

«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», — цитирует Редина «Прайм» в субботу, 9 января.

Таким образом, если человек высаживает картофель для собственного употребления и дальнейшего самостоятельного посева, то он не совершает ничего противозаконного.

Фото: Depositphotos/"Известия"