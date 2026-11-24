Принудительный сбор денег в школах и детских садах на новогодние мероприятия и подарки педагогам запрещён, поэтому родители вправе не участвовать в таких инициативах, пояснила преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Гильманова, пишет РТ.

Со слов юриста, поборы в образовательных учреждениях недопустимы, однако семьи при собственном желании могут добровольно оплатить организацию выездного праздника для детей.

«Ни родительские комитеты, ни учителя, ни администрация учебных заведений не вправе собирать принудительно денежные средства на подарки кому-либо или мероприятия, от участия в таких инициативах можно отказаться», — подчеркнула Гильманова.

Эксперт также уточнила, что стоимость подарка педагогу не должна превышать 3 тыс. рублей, иначе работнику грозит дисциплинарная ответственность.