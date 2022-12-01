«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»

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9 декабря 2022 года в 17:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится очередная встреча в рамках проекта «Юридический ликбез», где эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования».

Спикер: Илья Александрович Трифонов – руководитель Центра бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, генеральный директор компании «Скорая юридическая помощь».

На информационно-просветительской встрече будут рассмотрены основные вопросы, которые возникают в момент, когда человек вступает в права наследования:

- основания для принятия наследства за умершим;

- место открытия наследства;

- установление факта родственных связей;

- восстановление срока принятия наследства;

- установление факта принятия наследства;

- оспаривание завещаний;

- взыскание долгов с наследников.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина, поэтому близкие покойного зачастую находятся в подавленном состоянии и задумываться об имущественных вопросах начинают слишком поздно, пропустив всевозможные сроки вступления в наследство, предусмотренные законом. Кроме того, право получить после кончины родственника принадлежащие ему материальные или какие-либо еще ценности возможно и по закону, и по завещанию. Поэтому очень распространены судебные разбирательства, которые касаются этого раздела права.

По итогам мероприятия слушатели смогут задать спикерам свои насущные вопросы по процедуре вступления в права наследования и по другим волнующим темам.

Кроме того, напомним, в Самарской областной универсальной научной библиотеке всем посетителям предоставляют свободный доступ к электронным справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс» и NormaCS, а также в фондах и на электронных ресурсах можно найти много юридической литературы и специализированных периодических изданий, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ