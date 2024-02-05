Юным жителям губернии сотрудники полиции вручили паспорта

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В здании центра по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кошкинского района состоялось вручение паспорта гражданина Российской Федерации.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника О МВД России по Кошкинскому району Николай Зюзин и начальник отделения по вопросам миграции территориального отдела Анна Титова.

Николай Петрович, обращаясь к ребятам отметил: «Получение паспорта знаменательное событие для каждого молодого человека. Паспорт – это символ ответственности перед обществом и государством. С честью несите гордое звание гражданина Российской Федерации».

Анна Васильевна рассказала молодым людям о правах и обязанностях, появляющихся у них с получением паспорта, о необходимости бережного хранения и использования основного документа, а также пожелала трепетно относиться к государству к законам.

Помимо паспортов, юноши и девушки получили в подарок памятные сувениры с символикой Самарской губернии.

В завершении мероприятия сотрудники полиции, пожелали ребятам быть добропорядочными гражданами своей страны, выбрать верный путь развития и идти к намеченной цели, хранить и приумножать славные российские традиции.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО