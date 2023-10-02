Юным тольяттинцам рассказали, как обезопасить себя от мошенничества по телефону и в сети Интернет

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В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели акцию «Осторожно, мошенники».

В рамках профилактики кибермошенничества сотрудники органов внутренних дел Управления МВД России по г. Тольятти вместе с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Верховой встретились со старшеклассниками. Оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска территориального органа Елена Карапетян посоветовала школьникам внимательно относиться к совершению покупок или получению каких-либо услуг в сети Интернет. Предупредила юношей и девушек, что нельзя переводить деньги, не получив товар, а его заниженная цена всегда должна настораживать. Общественница Елена Верхова напомнила ребятам важные правила, которые нужно соблюдать при общении в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах, напомнила о необходимости с осторожностью относиться к размещению личной информации на своих страницах, а также предупредила, что ни при каких условиях нельзя указывать персональные данные и разглашать пароли своих аккаунтов.

В завершение мероприятий полицейские и общественники вручили присутствующим памятки «Внимание, Мошенники!» с советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.