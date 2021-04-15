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Юным художникам Самарской области предложили нарисовать мир без войны

15 апреля 2021 10:45
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Юным художникам Самарской области предложили нарисовать мир без войны

Красногорский филиал Музея Победы запустил конкурс рисунков «Мир без войны». Творческое состязание приурочено к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Дошкольникам и ученикам младших классов музей предложил нарисовать мир, ради которого их прадедушки и прабабушки сражались на войне. Дети могут изобразить и первые мирные дни, и наше время, и даже свои мечты о будущем.

«Этот конкурс проводится уже четвертый раз. В прошлом году в творческом состязании участвовали дошкольники и младшеклассники из разных регионов России. Они прислали более 400 замечательных работ. В этом году мы также ждем от юных художников душевных, ярких и самостоятельных рисунков», - рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой художественной технике, а также с использованием различных средств рисования (карандаш, гуашь, акварель, мелки, пастель, фломастеры и т.д.) без использования компьютерных программ для графического моделирования и дизайна. Возраст участников — от 4 до 11 лет.

Фотографии или сканы рисунков необходимо отправить до 2 мая на почту mmna@cmvov.ru. 10 мая жюри конкурса назовет лучших авторов. Награждение победителей пройдет 15 мая. 

Более подробная информация на сайте http://mmna.ru/news_1511.html

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