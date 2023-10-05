Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии

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Ребята ознакомились с условиями содержания животных, послушали о том, как полицейские ухаживают за лошадьми и готовят их к службе.

В рамках профориентационной работы с подрастающим поколением сотрудники У МВД России по г. Тольятти вместе с представителями Общественного совета организовали для ребят из «полицейского» класса экскурсию в подразделение конной полиции.

Полицейские кавалерийского взвода полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Тольятти встретили гостей с радостью и рассказали ребятам об особенностях своей работы: как с помощью служебных лошадей осуществляется охрана правопорядка и патрулирование лесопарковых зон, пляжей и других труднодоступных мест, в которые не проедет автотранспорт, как обеспечивается безопасность жителей во время проведения различных спортивных и культурных массовых мероприятий.

Особый интерес у юных гостей вызвал рассказ об истории становления и развития конной полиции МВД России.

Во время экскурсии полицейские рассказали ребятам, что у каждой лошади свой нрав и темперамент и напарника им подбирают так, чтобы по характеру они совпадали.

Школьников заинтересовала специфика службы в полицейской кавалерии, и они задали сотрудникам множество вопросов о требованиях к кандидатам, Полицейские объяснили, что совсем не обязательно иметь опыт работы с лошадьми, гораздо важнее любить животных, быть готовым стоять на страже закона и порядка и прийти на помощь к людям, попавшим в беду, а все необходимые навыки можно приобрести на занятиях по профессиональной подготовке во время прохождения службы.

Заместитель начальника Управления начальник ОРЛС У МВД России по городу Тольятти подполковник полиции Александр Сергеевич Бросов отметил, что с помощью таких встреч ребята расширяют свой кругозор, а также у них появляется желание связать свой будущий трудовой путь с правоохранительными органами.

В завершении экскурсии ребята сделали фотографии на память, поблагодарили сотрудников полиции и общественников за проведенное мероприятие, поделившись с ними положительными впечатлениями.