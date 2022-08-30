Юные тольяттинцы в преддверии нового учебного года посетили выставку пожарной техники

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В Тольятти на специальной детской площадке «LadЛандия» у торгового центра «Акварель» прошел детский праздник под названием «Азбука дорожного движения», где для ребят дошкольного возраста и начальной школы были подготовлены и проведены тематические викторины и творческие выступления, посвященные вопросу безопасности дорожного движения.

На мероприятие были приглашены сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда и сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тольятти, силами которых была организована выставка пожарной техники, а также проведена демонстрация пожарно-технического вооружения, боевой одежды пожарного и гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Пожарные-спасатели рассказали детям и взрослым о том, как проводятся аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте при дорожно-транспортных происшествиях силами и средствами МЧС России, о приемах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также предостерегли школьников о потенциальных опасностях для всех участников дорожного движения. Все желающие смогли примерить боевую одежду пожарного.

Праздник удался на славу! Ребята получили массу впечатлений от ознакомления с пожарной техникой, узнали много нового о том, как происходит тушение пожаров и спасение людей в современных условиях, и накануне нового учебного года ещё раз вспомнили правила безопасного поведения, сообщает облМЧС