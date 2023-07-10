Юные спортсмены ГУ МЧС СО вышли на федеральный уровень по результатам межрегиональных соревнований

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Особых успехов добилась наша дружина юношей и девушек, заняв в соревнованиях пятое общекомандное место. При этом команда девушек в составе: Трифоновой Елизаветы, Мальфановой Лилии, Юсеевой Евгении, Великановой Виктории, Колвиной Ульяны, Емакаевой Веры стала победителем соревнований в дисциплине «Боевое развертывание».

Благодаря слаженной работе и большой самоотдаче юных огнеборцев на протяжении всех дней соревнований, а также блестящей победе в боевом развертывании, сборная команда юношей и девушек Главного управления МЧС России по Самарской области вошла в 18 сильнейших команд России, которые должны будут сразиться на беговых дорожках с 17 по 21 июля этого года в Подольске в финальных соревнованиях «Первенство МЧС России».

Последний раз наш регион был представлен на соревнованиях такого уровня в 2015 году в Челябинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО