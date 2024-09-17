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Юные самарцы призвали автолюбителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными

17 сентября 2024 11:18
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Юные самарцы призвали автолюбителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции вместе с общественниками и ЮИДовцами детского сада «Солнышко» Челно-Вершинского района провели с водителями профилактическое мероприятие «Некуда спешить!».

Обратившись к водителям, сотрудники полиции и общественные деятели разъяснили, что превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения являются грубыми нарушениями, влекущими очень тяжелые последствия в случае дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, организаторы призвали автолюбителей соблюдать Правила дорожного движения, придерживаться установленного скоростного режима, реально оценивать безопасность маневра перед обгоном и совершать данное действие только на разрешенных правилами участках, а также призывали снижать скорость вблизи пешеходных переходов, на улицах, где оживленное пешеходное движение.

По окончании мероприятия автомобилистам вручили тематические памятки и пожелали безопасных дорог.

Теги: БДД

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