Юная исполнительница из Тольятти стала победителем Фестиваля детской патриотической песни Росгвардии

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В преддверие Дня Федеральной службы войск национальной гвардии России в Тольятти состоялось торжественное награждение победительницы VI Фестиваля детской патриотической песни войск национальной гвардии Российской Федерации, юной жительницы Автограда Алены Климиной. Во Всероссийском творческом конкурсе дочь заместителя командира отряда ОМОН «Орлан» территориального Управления Росгвардии одержала победу в номинации «Сольное пение» в младшей возрастной категории.

Девочка занимается в Лицее искусств под руководством педагога Ларисы Финтисовой. Несмотря на юный возраст, Алена является победительницей и лауреатом многих творческих конкурсов. Но победа в столь престижном конкурсе, без сомнения, станет серьезным стимулом для дальнейшего творческого становления юной исполнительницы.

Диплом и ценный подарок победительнице фестиваля вручил заместитель командира отряда полковник полиции Евгений Матвеев:

- Конкурс, который проводит Федеральная служба войск национальной гвардии направлен не только на отбор самых талантливых детей. В первую очередь Фестиваль детской патриотической песни призван поощрить тех, кто искренне любит свою страну и готов поддержать ее своим творчеством. Именно поэтому, в современных условиях это прекрасное мероприятие обретает глубокий и серьезный смысл, - подчеркнул полковник Матвеев.