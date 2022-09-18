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Юнармейцы из Самарской области достойно представили регион в окружной военно-спортивной игре «Зарницы Поволжья - 2022»

18 сентября 2022 13:31
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Юнармейцы из Самарской области достойно представили регион в окружной военно-спортивной игре «Зарницы Поволжья - 2022»

16 сентября в санаторно-оздоровительном лагере «Самородово» состоялась торжественная церемония закрытия и чествования победителей IX окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2022».

На костровой площади, где была развёрнута выставка стрелкового вооружения Росгвардии и проходили показательные выступления отряда специального назначения, выстроились 14 лучших команд юных спортсменов из регионов Приволжья, а также команды из Донецкой и Луганской народных республик. 

Поздравить юнармейцев с успешным завершением Игры прибыли заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, представитель Главного военно-политического управления Минобороны России Игорь Сергиенко, Статс-секретарь, заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Никита Нагорный, Герой Российской Федерации Сергей Уженцев, члены правительства и депутаты Законодательного Собрания региона, руководители областного центра, региональных структур федеральных органов и силовых ведомств, другие почётные гости.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с приветственным словом к участникам церемонии обратился заместитель полпреда Олег Машковцев.

Затем под аплодисменты присутствующих состоялось вручение 16 специальных призов оргкомитета командам-победительницам в различных видах соревнований и трёх специальных призов, учреждённых военнослужащими Оренбургского гарнизона, за лучшие результаты по итогам Игры.

Кульминацией церемонии стало награждение команд – победительниц IX окружного финала. Победителем соревнований в общекомандном зачёте стала команда Нижегородской области, у которой осталось переходящее знамя «Зарницы Поволжья». Второе место – у юнармейцев из Удмуртской Республики, третье – у команды Оренбургской области. Ребята из Самарской области заняли 7 место. При этом в отдельных дисциплинах «Зарницы Поволжья» самарцам удалось показать наилучшие результаты – 1 место по сборке-разборке макета  Автомата Калашникова, 3 место – снаряжение магазина патронами.

Всем командам – участницам «Зарницы Поволжья - 2022» вручены подарки от полномочного представителя Президента России в ПФО – пневматические винтовки для совершенствования огневой подготовки.

По мнению участников «Зарницы», IX окружной финал стал для них настоящей школой взросления, мужества и воспитания командного духа. Этому способствовали насыщенная соревновательная программа, а также конкурсы, викторины и культурные мероприятия. Например, благодаря конкурсу «Визитная карточка», ребята рассказали своим новым друзьям о ратных и трудовых традициях, природном и культурном многообразии республик и областей Приволжья. С особым вниманием и теплотой участники Игры отнеслись к «Визитной карточке» своих сверстников из ДНР и ЛНР, для которых понятие патриотизма уже несколько лет формируется в особых условиях. 

Юнармейцы также побывали на экскурсиях по достопримечательностям и памятным местам Оренбурга, в числе которых были Оренбургский государственный институт имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, областной драматический театр имени Горького, мемориально-исторический комплекс под открытым небом «Салют, Победа!», Елизаветинский спуск, скульптура «Сарматского оленя» и многие другие. 

«Зарница Поволжья - 2022» получилась по-настоящему яркой, насыщенной и интересной. Впереди юбилейный, X окружной финал.


 

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