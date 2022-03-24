YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда

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YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".

Как уточнил Telegram-канал "Советское ТВ и радио", доступ восстановили "поздним вечером 23 марта".

Сервис заблокировал эти страницы 13 марта. Роскомнадзор потребовал от компании Google, которая владеет видеохостингом, незамедлительно их разблокировать, пишет РИА Новости.

На указанные каналы подписаны почти три миллиона пользователей. Они дали возможность аудитории всего мира приобщиться к коллекции архивных телевизионных и радиоматериалов XX века.

Как заявили в Союзе журналистов России, YouTube неоднократно подвергал цензуре российские СМИ. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года видеохостинг накладывал различные ограничения 54 раза. Под ограничения попали каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией.