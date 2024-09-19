Ярмарка кооперации МСП и крупных предприятий пройдет в «Экспо-Волге»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в Самаре состоялся круглый стол «Кадры в безопасности: подготовка и запрос рынка».
В Самаре обсудили, какими навыками должны владеть начинающие ИБ-специалисты
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные счетчиков тепла от своих клиентов
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
В Самарской области ежедневно порядка двух тысяч человек заболевают ОРВИ и около 400 - COVID-19мм
Собственники и руководители предприятий, институтов развития и эксперты обсудили, как сегодня меняется отрасль машиностроения и металлообработки, и какие возможности для роста это дает. 
Бизнес-конференция «ЗА – ЗАВОД»: в центре «Мой бизнес» обсудили развитие отрасли машиностроения и металлообработки
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет.
Минздрав СО: приучить ребёнка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладостей и фастфуда — задача не из простых.
«Сегодня мы подводим итоги проведённых в регионе кампаний», - отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета "Единой России"
В Чапаевске на одном из пешеходных переходов ребята учились правильно переходить дорогу.
Госавтоиспекторы региона приняли участие в мероприятии "Посвящение первоклассников в юные пешеходы»
Основная задача профилактических мероприятий – объяснить населению о мерах предосторожности в частном секторе и правила устройства эксплуатации электрооборудования и печей.
В регионе проходит профилактическая операция «Жилище»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.67
0.24
EUR 102.04
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ярмарка кооперации МСП и крупных предприятий пройдет в «Экспо-Волге»

19 сентября 2024 15:21
147
Предприятия презентуют выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах.

25-26 сентября на площадке форума «Промышленный салон» в выставочном центре «Экспо-Волга» состоятся ярмарки коопераций крупных промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предприятия презентуют выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах. В свою очередь, представители малого и среднего бизнеса получат возможность стать поставщиком крупных компаний. Значимость организации подобных встреч, способствующих выстраиванию системы взаимодействия между малым и средним бизнесом и крупными предприятиями, неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» приглашают поставщиков стать участниками деловой программы форума и провести встречи с предприятиями-заказчиками, которые презентуют перечень направлений необходимых закупок и проконсультируют по условиям участия в поставках в формате В2В.

25 сентября в 13:00 пройдет встреча с представителями ООО «Адверс». 26 сентября в 11:00 о своих потребностях расскажут представители ООО «Средне-Волжский Подшипниковый Завод» и ОАО «Завод Продмаш».

«Ярмарки кооперации уже продемонстрировали свою востребованность и актуальность. Для представителей малого бизнеса это возможность рассказать о своих товарах и услугах напрямую индустриальным партнерам и договориться о сотрудничестве. Для крупных предприятий это площадка для поиска надежных поставщиков», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

Малый и средний бизнес Самарской области приглашают принять участие в ярмарке коопераций и обсудить сотрудничество с крупными промпредприятиями региона.

Регистрация на участие в мероприятии открыта по ссылке.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.
19 сентября 2024, 17:12
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные счетчиков тепла от своих клиентов
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции. ЖКХ
42
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
19 сентября 2024, 16:48
В Самарской области ежедневно порядка двух тысяч человек заболевают ОРВИ и около 400 - COVID-19мм
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Здравоохранение
19
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет.
19 сентября 2024, 16:23
Минздрав СО: приучить ребёнка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладостей и фастфуда — задача не из простых.
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет. Здравоохранение
78
В центре внимания
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
220
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
268
Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.
18 сентября 2024  21:28
Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
1345
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
479
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
664
Весь список