Ярмарка кооперации МСП и крупных предприятий пройдет в «Экспо-Волге»

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25-26 сентября на площадке форума «Промышленный салон» в выставочном центре «Экспо-Волга» состоятся ярмарки коопераций крупных промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предприятия презентуют выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах. В свою очередь, представители малого и среднего бизнеса получат возможность стать поставщиком крупных компаний. Значимость организации подобных встреч, способствующих выстраиванию системы взаимодействия между малым и средним бизнесом и крупными предприятиями, неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» приглашают поставщиков стать участниками деловой программы форума и провести встречи с предприятиями-заказчиками, которые презентуют перечень направлений необходимых закупок и проконсультируют по условиям участия в поставках в формате В2В.

25 сентября в 13:00 пройдет встреча с представителями ООО «Адверс». 26 сентября в 11:00 о своих потребностях расскажут представители ООО «Средне-Волжский Подшипниковый Завод» и ОАО «Завод Продмаш».

«Ярмарки кооперации уже продемонстрировали свою востребованность и актуальность. Для представителей малого бизнеса это возможность рассказать о своих товарах и услугах напрямую индустриальным партнерам и договориться о сотрудничестве. Для крупных предприятий это площадка для поиска надежных поставщиков», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

Малый и средний бизнес Самарской области приглашают принять участие в ярмарке коопераций и обсудить сотрудничество с крупными промпредприятиями региона.

Регистрация на участие в мероприятии открыта по ссылке.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.