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Яндекс Погода стала показывать специальный прогноз для любителей водных видов спорта. Теперь вейкбордерам, сёрферам и яхтсменам из Самары будет проще выбрать место и время для занятий спортом. Прогноз доступен в приложении Яндекс и рассчитывается при помощи технологии Meteum.

Новый прогноз можно найти в разделе «Водный спорт». Там собрана вся важная для поклонников этих видов спорта информация: сила и направление ветра, температура воды, высота и направление волн, время приливов и отливов. Сервис даёт прогноз на десять дней, причём в первые два дня он почасовой. Например, можно посмотреть, во сколько завтра будут сильные волны, а когда, наоборот, наступит штиль. Это поможет спланировать день и выбрать подходящий момент для занятий спортом, будь то сёрфинг или спокойная прогулка на SUP-доске.

Яндекс Погода поделилась прогнозом на выходные для популярных водоемов Самары. На Волге в выходные вода прогреется до +20 градусов, весь день будет дуть умеренный северо-восточный ветер до 5 м/с, иногда возможны порывы ветра до 10 м/с. В воскресенье ветер стихнет — до 2,5 м/с. Такая погода хорошо подойдет для занятий SUP-сёрфингом и вейкбордингом.

На сервисе есть прогноз для океанов и морей, а также для большинства рек и озёр России. Для его расчёта Яндекс использует собственную технологию Meteum. Чтобы прогнозировать состояние воды, в Meteum добавили ещё одну модель на основе машинного обучения. Она будет постоянно совершенствоваться, а значит, качество прогноза будет расти.