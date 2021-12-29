Яндекс.Погода составила прогноз на новогоднюю ночь в Самаре

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Аналитики Яндекс.Погоды составили уточнённый прогноз на новогоднюю ночь в Самаре. Заодно изучили данные метеонаблюдений в городе за последние 10 лет и сопоставили их с результатами опроса россиян о том, какую погоду на Новый год они считают идеальной. Оказалось, что за последнее десятилетие самарцам целых пять раз удалось встретить Новый год при образцовой погоде — в 2012, 2013, 2014, 2018 и 2020 годах. Это лучший результат среди российских городов-миллионеров.

Первая ночь 2022 года в число идеальных не войдёт.

Александр Ганьшин, руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды: «Для создания новогоднего прогноза мы использовали нашу новую технологию Meteum 2.0 — она, к примеру, позволяет лучше прогнозировать осадки в каждом городе в конкретное время суток.

В ночь с 31 декабря на 1 января самарцев ожидает снег. Температура воздуха около −4°, ветер будет дуть со скоростью 5,2 метра в секунду. Утром 1 января в городе потеплеет до −3°, ветер ослабнет до 4,2 м/c. Ожидается небольшой снег».

Чтобы выяснить, в каких российских городах климат лучше всего подходит для встречи Нового года, аналитики узнали, какую погоду сами россияне считают наиболее комфортной для себя в ночь на 1 января. Для этого опросили более 1000 жителей России с помощью сервиса Яндекс.Взгляд.

Идеальной новогодней погодой, по мнению россиян, оказалась такая: температура от 0 до −10 °C, безветренно, умеренный снегопад.

Чаще всего такую погоду в новогоднюю ночь наблюдали в Самаре: целых пять раз за последние 10 лет. В Казани это случилось четыре раза, в Уфе и Нижнем Новгороде — по три раза. По два раза образцовую новогоднюю ночь видели в Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону. Только один раз — в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Жителям Москвы, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и Перми встретить Новый год при идеальной погоде за последнее десятилетие не удалось ни разу.