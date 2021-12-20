Яндекс.Погода составила новогодний прогноз для жителей Самары

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По данным сервиса Яндекс.Погода, 27-28 декабря температура в Самаре составит от -1 до -4 градусов. В городе ожидается небольшой снег, возможна оттепель. Ночью может немного похолодать, и жителям Самары следует опасаться гололедицы.

Уже 29-31 декабря в Самаре резко похолодает до -25, прогнозируется переменная облачность.

По словам руководителя группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александра Ганьшина, в первые дни января будет ясно, а столбик термометра опустится до минус 30. Но уже к 5-6 января немного потеплеет — до минус 20. К рождеству ожидается потепление до -8 градусов.

Яндекс.Погода строит прогнозы с помощью уникальной технологии Meteum 2.0. Это единственная технология в мире, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.