Яндекс Карты помогут отпраздновать Новый год в Самаре

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Яндекс Карты помогут создать новогоднее настроение — на главном экране приложения появилась коробка с праздничными развлечениями и виртуальными подарками. Достаточно кликнуть на неё, чтобы всё увидеть.

Внутри виртуальной коробки:

— Новый курсор для навигации — в виде машинки с ёлкой. Его можно включить в настройках личного кабинета (раздел «Навигация» — «Курсор»), чтобы заменить привычный курсор

— Подробная 3D-модель резиденции Деда Мороза в Великом Устюге и панорамы мест вокруг неё

— Генератор ёлочных игрушек Шедеврума, в котором можно создать игрушку и отправить на самую высокую цифровую ёлку на главной странице Яндекса (ya.ru). Игрушка будет радовать её создателя и других пользователей до окончания праздников

— Списки новогодних мест для каждого города — катков, ёлочных базаров и ярмарок. До всех из них можно построить маршруты в Картах

— Новогодний квиз на знание географических объектов