«Яндекс.Карты» нашли самые «советские» города и регионы России, это не Самара

Я нашел ошибку
Главные новости:
На содействие в организации собственного дела граждане могут рассчитывать и в будущем году.
Почти 400 жителей губернии оформили предпринимательскую деятельность в этом году благодаря господдержке 
Акция Партии «Единая Россия» проходит по всей стране, активисты партии и депутаты всех уровней поздравят более 30 тысяч фронтовиков.
Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил ветеранов с наступающим Новым годом
Планируется, что в 19 школах капитальный ремонт начнется и будет полностью завершен уже в 2022 году.
В Самарской области планируют капитально отремонтировать 31 школу за счет федеральных средств
Дорогие друзья, пусть Новый год и Рождество принесут в каждый дом крепкое здоровье, благополучие, радость и достаток, будут щедрыми на везение и удачу!
Поздравление Игоря Комарова с Новым годом и Рождеством
Смягчение ограничений.
Новое постановление губернатора Самарской области
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин"
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин"
Встречать новый год на работе чаще приходится мужчинам
Встречать новый год на работе чаще приходится мужчинам
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.65
0.15
EUR 83.2
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Яндекс.Карты» нашли самые «советские» города и регионы России, это не Самара

30 декабря 2021 13:05
137
«Яндекс.Карты» нашли самые «советские» города и регионы России

Спустя 30 лет после распада СССР в России остаются тысячи улиц, названия которых напоминают о советском периоде в истории государства. Это показывают результаты совместного исследования сервиса «Яндекс.Карты» и РБК.

По просьбе РБК аналитики «Яндекс.Карт» изучили, сколько по всей стране улиц, проспектов, площадей, переулков, названных в честь Октябрьской революции и коммунизма. Помимо этого в выборку попали объекты уличной сети со словом «советский», а также улицы, названные в честь государственных деятелей СССР Владимира Ленина, Сергея Кирова, Михаила Калинина и основоположника научного коммунизма Карла Маркса.

Для анализа были взяты те названия, которые присваивали улицам по всей стране, независимо от того, идет ли речь о Дальнем Востоке и Сибири или Кавказе и Поволжье, а также самые популярные советские наименования улиц. Исследование «Яндекса» в 2017 году показало, что чаще всего улицы в России называли в честь Ленина, среди политических деятелей в первой десятке — Киров, Калинин и Маркс. Названия «Советская» и «Ленина» входят в топ-10 самых популярных названий по всей стране.

При этом необходимо учитывать, что в России есть значительное число улиц, названных в честь различных советских деятелей, революционеров, деятелей международного коммунистического движения, а также различных советских организаций и событий, связанных с существованием СССР (комсомол, колхоз, съезд КПСС).

Больше всего таких названий оказалось в Краснодарском крае (1936), Свердловской области (1780), Татарстане (1622), Воронежской области (1474) и Башкортостане (1469). В целом это неудивительно, учитывая, что речь идет о крупных регионах: четыре из пяти субъектов входят в первую десятку по численности населения.

Гораздо показательнее статистика доли «советских улиц» от общего числа. Лишь в пяти регионах (Мордовия, Чувашия, Воронежская и Кировская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ) этот показатель превысил 7,5%. Объясняется это в том числе тем, что местные власти скептически относились к идее переименований. Например, в столице Мордовии Саранске мэрия отказывалась от идеи возвращать улицам дореволюционные названия, согласившись на отдельное дублирование табличек с сохранением официальных адресов.

В Москве «советских названий», наоборот, всего 0,6%, что связано с волной переименований в 1990–1991 годах. При этом вполне возможно, что в ближайшие годы таких топонимов станет меньше, поскольку с присоединением новых территорий возникает необходимость во избежание путаницы переименовывать улицы в Новой Москве (сейчас в городе пять улиц Ленина).

В нижней части таблицы также оказались Самарская, Калужская, Ярославская области, где процесс возвращения исторических названий плавно продолжался в том числе и в последние годы.

Результаты исследования показывают, что советские названия чаще сохраняются в деревнях и селах, чем в городах (7,2 против 2,8%).

Улицы, названные в честь Владимира Ленина, встречаются почти во всех региональных столицах России. Исключениями являются Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Махачкала и Магас. Столица Ингушетии — единственный центр субъекта Федерации, в котором не нашлось ни одного «советского» названия. Объясняется это тем, что город создали в 1998 году. При этом, например, улица Кирова есть в примыкающем к нему селении Али-Юрт.

В Омске сразу десять улиц названы в честь Сергея Кирова. Но лишь одна из них расположена ближе к центру города. Еще девять расположены рядом друг с другом (1-я Кировская, 2-я Кировская, 3-я Кировская и т.д.).

При этом в самом городе Киров в честь знаменитого уроженца Вятского края, как показывает анализ «Яндекс.Карт», есть всего две улицы. Но компенсирует этот момент Кировская область. Во всех населенных пунктах этого региона 149 улиц в честь советского деятеля. По этому показателю область занимает четвертое место в стране, уступая лишь Краснодарскому краю, Свердловской области и Татарстану.

На родине Владимира Ленина в Ульяновске (настоящее имя — Владимир Ульянов) именем вождя революции по-прежнему названы четыре улицы. В Ульяновской области таких улиц 109 (меньше, чем в уступающей по численности населения Курганской области).

В Калининграде (бывшем Кенигсберге), который после присоединения к СССР был назван в честь Михаила Калинина, в честь этого деятеля названы всего четыре улицы.

Достаточно много в российских городах названий, связанных с Октябрьской революцией. Больше всего их в Краснодарском крае (более 500), Свердловской области и Московском регионе.

Рекорд по слову «советская» в названии улиц принадлежит Санкт-Петербургу. Таковых там насчитывается 27. Это связано с тем, что к городу в последние 20 лет присоединяли населенные пункты Ленинградской области. А вот в случае с 26-ю Советскими улицами в Иркутске объяснение такое же, как с Кировскими улицами в Омске. В городе 22 Советских переулка.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев
30 декабря 2021  11:21
В волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев
221
Что изменится в жизни россиян с 1 января
30 декабря 2021  09:36
Что изменится в жизни россиян с 1 января
213
На сегодняшний день уже 1,7 млн жителей региона вакцинировались, коллективный иммунитет достиг 65%.
28 декабря 2021  23:51
В Самарской области на сегодняшний день один из самых высоких уровней коллективного иммунитета от COVID-19 по стране
1445
Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном приняли участие в открытии обновленных культурных пространств в поселениях Волжского района.
28 декабря 2021  20:52
Творческая экосистема: в двух поселениях Волжского района заработали обновленные дома культуры
745
Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.
28 декабря 2021  17:17
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
617
Весь список