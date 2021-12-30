«Яндекс.Карты» нашли самые «советские» города и регионы России, это не Самара

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Спустя 30 лет после распада СССР в России остаются тысячи улиц, названия которых напоминают о советском периоде в истории государства. Это показывают результаты совместного исследования сервиса «Яндекс.Карты» и РБК.



По просьбе РБК аналитики «Яндекс.Карт» изучили, сколько по всей стране улиц, проспектов, площадей, переулков, названных в честь Октябрьской революции и коммунизма. Помимо этого в выборку попали объекты уличной сети со словом «советский», а также улицы, названные в честь государственных деятелей СССР Владимира Ленина, Сергея Кирова, Михаила Калинина и основоположника научного коммунизма Карла Маркса.



Для анализа были взяты те названия, которые присваивали улицам по всей стране, независимо от того, идет ли речь о Дальнем Востоке и Сибири или Кавказе и Поволжье, а также самые популярные советские наименования улиц. Исследование «Яндекса» в 2017 году показало, что чаще всего улицы в России называли в честь Ленина, среди политических деятелей в первой десятке — Киров, Калинин и Маркс. Названия «Советская» и «Ленина» входят в топ-10 самых популярных названий по всей стране.



При этом необходимо учитывать, что в России есть значительное число улиц, названных в честь различных советских деятелей, революционеров, деятелей международного коммунистического движения, а также различных советских организаций и событий, связанных с существованием СССР (комсомол, колхоз, съезд КПСС).



Больше всего таких названий оказалось в Краснодарском крае (1936), Свердловской области (1780), Татарстане (1622), Воронежской области (1474) и Башкортостане (1469). В целом это неудивительно, учитывая, что речь идет о крупных регионах: четыре из пяти субъектов входят в первую десятку по численности населения.



Гораздо показательнее статистика доли «советских улиц» от общего числа. Лишь в пяти регионах (Мордовия, Чувашия, Воронежская и Кировская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ) этот показатель превысил 7,5%. Объясняется это в том числе тем, что местные власти скептически относились к идее переименований. Например, в столице Мордовии Саранске мэрия отказывалась от идеи возвращать улицам дореволюционные названия, согласившись на отдельное дублирование табличек с сохранением официальных адресов.



В Москве «советских названий», наоборот, всего 0,6%, что связано с волной переименований в 1990–1991 годах. При этом вполне возможно, что в ближайшие годы таких топонимов станет меньше, поскольку с присоединением новых территорий возникает необходимость во избежание путаницы переименовывать улицы в Новой Москве (сейчас в городе пять улиц Ленина).



В нижней части таблицы также оказались Самарская, Калужская, Ярославская области, где процесс возвращения исторических названий плавно продолжался в том числе и в последние годы.



Результаты исследования показывают, что советские названия чаще сохраняются в деревнях и селах, чем в городах (7,2 против 2,8%).



Улицы, названные в честь Владимира Ленина, встречаются почти во всех региональных столицах России. Исключениями являются Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Махачкала и Магас. Столица Ингушетии — единственный центр субъекта Федерации, в котором не нашлось ни одного «советского» названия. Объясняется это тем, что город создали в 1998 году. При этом, например, улица Кирова есть в примыкающем к нему селении Али-Юрт.



В Омске сразу десять улиц названы в честь Сергея Кирова. Но лишь одна из них расположена ближе к центру города. Еще девять расположены рядом друг с другом (1-я Кировская, 2-я Кировская, 3-я Кировская и т.д.).



При этом в самом городе Киров в честь знаменитого уроженца Вятского края, как показывает анализ «Яндекс.Карт», есть всего две улицы. Но компенсирует этот момент Кировская область. Во всех населенных пунктах этого региона 149 улиц в честь советского деятеля. По этому показателю область занимает четвертое место в стране, уступая лишь Краснодарскому краю, Свердловской области и Татарстану.



На родине Владимира Ленина в Ульяновске (настоящее имя — Владимир Ульянов) именем вождя революции по-прежнему названы четыре улицы. В Ульяновской области таких улиц 109 (меньше, чем в уступающей по численности населения Курганской области).



В Калининграде (бывшем Кенигсберге), который после присоединения к СССР был назван в честь Михаила Калинина, в честь этого деятеля названы всего четыре улицы.



Достаточно много в российских городах названий, связанных с Октябрьской революцией. Больше всего их в Краснодарском крае (более 500), Свердловской области и Московском регионе.



Рекорд по слову «советская» в названии улиц принадлежит Санкт-Петербургу. Таковых там насчитывается 27. Это связано с тем, что к городу в последние 20 лет присоединяли населенные пункты Ленинградской области. А вот в случае с 26-ю Советскими улицами в Иркутске объяснение такое же, как с Кировскими улицами в Омске. В городе 22 Советских переулка.



