Яндекс.Карты изучили названия городов и сёл в Самарской области

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Отдельно собрали несколько фактов про топонимы Самарской области:

На Яндекс.Картах в Самарской области отмечено больше 1,3 тысячи различных населённых пунктов — не считая дачных посёлков и некоторых других типов.

Самые распространённые названия — Александровка, Васильевка и Берёзовка (их в области по 8 штук).

Примерно тысяча названий встречаются на карте Самарской области только один раз. Например, такие: Идея, Услада, Лбище, Гвардейцы, Яблоновый Овраг, Жареный Бугор.

Самые длинные названия без пробелов — у сёл Самовольно-Ивановка, Криволучье-Ивановка, деревни Иваново-Подбельское и посёлка Вольно-Пролетарский (по 18 букв). Самые короткие названия — у посёлков Гай и Нур.

Самые частотные слова в названиях Самарской области — прилагательные новый, красный, малый и большой. Новых населённых пунктов почти в три раза больше, чем старых. Самые распространённые существительные — ключ и поляна.

В ходе исследования аналитики Яндекс.Карт провели опрос: показывали респондентам случайные названия российских населённых пунктов и спрашивали, с чем они могут быть связаны. Судя по полученным ответам, чаще всего названия отражают особенности места, в котором находится населённый пункт (Лютые Болоты, Глубокие Лужи, Бугорки). Вторую по величине группу составляют названия, образованные от имён (Игоревка, Глебовка, Ерофей Павлович), третью — от названий животных (Комар, Зайчик, Большое Свинорье).