WP: дипломаты США из-за нехватки американской вакцины просят прививку "Спутником V"

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Нехватка вакцин американского производства заставляет работающих за рубежом американских дипломатов обращаться за вакциной от нового коронавируса к властям стран, в которых они несут службу, в том числе к РФ, передает ТАСС. Об этом сообщается в четверг в газете The Washington Post, которая ссылается на источники и документы, попавшие в ее распоряжение.

"В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами [вакцины] "Спутник V" российского производства после того, как Вашингтон не смог [им] пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем", - отмечает издание со ссылкой на неназванных должностных лиц. Как поясняет газета, российский препарат к настоящему моменту не был одобрен американским регулятором, на фоне чего Госдеп не рекомендует его использование своим сотрудникам, однако разрешает им при этом самостоятельно принимать решения относительно вакцинации.

По сведениям The Washington Post, власти по меньшей мере 13 иностранных государств предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США. Госдеп согласился и сейчас оценивает аналогичные предложения от властей еще восьми стран. "Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах", - заявил газете американский дипломат, работающий на Ближнем Востоке.

Во внешнеполитическом ведомстве США на просьбу ТАСС прокомментировать материал The Washington Post пока не ответили.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В США для вакцинации населения сейчас используются препараты от Pfizer и Moderna, одобренные ранее Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Недовольство сотрудников

The Washington Post отмечает, что Госдепартамент запросил ранее у Минздрава США 315 тыс. доз вакцин американского производства, однако получил лишь 23% от этого числа. В свою очередь и. о. заместителя госсекретаря США Кэрол Перез, отвечающая за административно-хозяйственные вопросы, в служебной записке для сотрудников ранее признала наличие "путаницы вокруг распределения" вакцин. Перез заявила изданию, что Госдеп работает над устранением связанных с этим опасений дипломатов, некоторые из которых полагают, что вакцины распределяются неравномерно, в результате чего работающие в Вашингтоне и Нью-Йорке сотрудники американского внешнеполитического ведомства обеспечены препаратами лучше, чем дипперсонал в других странах. "Вашингтон ставит в приоритет сотрудников, работающих внутри страны, не имея реального плана относительно остальных", - заявил газете один из американских дипломатов высокого ранга.

Руководство Госдепа подобные обвинения отрицает. По информации The Washington Post, первая партия вакцин, полученная ведомством, была в основном направлена сотрудникам, несущим службу на Восточном побережье США, однако часть доз получили дипломаты в Афганистане, Ираке и Сомали. Некоторые дозы вакцины из второй партии были направлены в Западную Африку, Мексику и Туркмению. Основную часть вакцин из третьей партии, как ожидается, получат дипработники США в странах Африки.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС