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«Вызов»: новый проект по профилактике социального сиротства»

18 ноября 2024 16:10
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Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов, в которых будет реализовываться новый проект «Вызов».

Во вторник, 19 ноября, в 16.00 в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» (ул. Буянова, 1) состоится пресс-конференция, посвященная профилактике социального сиротства.

Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов, в которых будет реализовываться новый проект «Вызов». Он направлен на сокращение числа детей, проживающих в детдомах, и внедрение семьесберегающего подхода. Насколько актуальна проблема социального сиротства в нашей губернии? Как она решалась раньше и насколько эффективно? Почему именно сейчас было принято решение запустить проект «Вызов»? Как и кем будет оцениваться целесообразность оставления ребенка в семье или помещении его в соцучреждение? Какие ресурсы будут выделены на реализацию проекта? Как он будет интегрироваться с уже существующими мерами социальной защиты детей и семей? Что будет сделано для предотвращения рецедивов социального сиротства среди тех же семей? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи. 

Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись в социальной сети ВКонтакте в группе «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast) и в паблике «СОВА» (https://vk.com/sovanews63). Задавайте вопросы экспертам в комментариях к трансляции во время прямого эфира.

Спикеры:

Юлия Николаева, Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области,

Регина Воробьева, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области,

Екатерина Сеницкая, председатель реготделения Самарской области Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ).

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Самара

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