Выставку репродукций известных картин из мусора планируют открыть летом в Подмосковье

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Выставка "Мусореализм", в которой будут представлены 13 сделанных из мусора репродукций мировой живописи, откроется в Подмосковье летом. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова, передает ТАСС.

"Будут описание картины и фотография оригинальной картины, чтобы люди смогли сравнить художественный образ, насколько он приближен к реальному. Выставка будет рассказывать о том, что человек не замечает, как он в разных аспектах в своей жизни производит мусор. <...> Будут также фотореквизиты на выставке, которые расскажут, какие виды отходов использовались", - сказала она.

Белова уточнила, что на выставке будут воссозданы 13 шедевров мировой живописи с помощью мусора. Работы могут быть представлены 5 июня в здании правительства Московской области, если организаторы получат на это разрешение. "Я бы хотела, чтобы она прошлась по городам Подмосковья", - добавила она.

По словам Беловой, целью выставки является привлечение внимания к проблеме отходов, а также мотивировать людей снижать собственный "мусорный след", меняя устоявшиеся модели потребительского поведения.

Фото: pixabay