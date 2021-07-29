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Выпускники ВУЗoв МЧС РФ пополнили ряды подразделений ГУ МЧС СО

29 июля 2021 14:50
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В Главном управлении состоялась торжественная церемония представления молодых офицеров.

Сегодня в Главном управлении состоялась торжественная церемония представления молодых офицеров, завершивших в этом году обучение в вузах МЧС России. 12 молодых специалистов - выпускников Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Уральского института ГПС МЧС России, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Московской Академии ГПС МЧС России пополнили ряды подразделений Главного управления МЧС России по Самарской области.

10 молодых лейтенантов были назначены на должности начальников караулов в подразделения федеральной противопожарной службы Самары, Тольятти и Сызрани, еще 2 лейтенанта - на должности инспекторов отделов надзорной деятельности и профилактической работы.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления полковник внутренней службы Алексей Степанов поздравил выпускников с успешным окончанием учебы и началом нового этапа их жизни.

 

Фото:  облМЧС

Теги: ГУ МЧС СО молодые офицеры пополнили ряды

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