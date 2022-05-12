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Массовые отставки губернаторов широко обсуждаются экспертным сообществом.
Выпускники «школы губернаторов» стали врио глав регионов в 5 субъектах РФ
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Выпускники «школы губернаторов» стали врио глав регионов в 5 субъектах РФ

12 мая 2022 14:54
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Массовые отставки губернаторов широко обсуждаются экспертным сообществом.

После отставок пяти губернаторов, Президент Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.

Эксперты отметили, что практически все временно исполняющие обязанности губернаторов являются выпускниками «школы губернаторов», имеют опыт, который позволит эффективно справиться со всеми поставленными задачами.

Массовые отставки губернаторов широко обсуждаются экспертным сообществом. Так директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что основной смысл новых кадровых назначений – это подбор профессионалов, достаточно активных, молодых и уже успевших продемонстрировать себя на разных постах, как в регионах, так и на федеральном уровне. Он отметил, что большая часть назначенцев является выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, кроме того, все они моложе своих предшественников.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, все отставки произошли в регионах, где в этом году планировались выборы, поэтому выглядят логичными.

«Если смотреть на общую стратегию, то, на мой взгляд, ничего сверхъестественного не произошло – основным поставщиком кадров традиционно является «школа губернаторов».

Эксперт уверен – «школа губернаторов» - это кадровый центр, показавший свою максимальную эффективность, который поставляет подготовленных профессионалов, способных в достаточно короткий период показывать достаточно значимые результаты даже в самых сложных территориях, и примеров тому достаточно».

«Школа губернаторов» воспитывает профессиональные кадры с 2017 года, за это время 46 выпускников стали губернаторами — это более половины всех глав регионов в стране. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также является ее выпускником, зарекомендовавшим себя как успешный мэр, сенатор и в настоящее время глава региона.

 

Фото:  gazeta.ru

 

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