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Выпускники Самарского юридического института ФСИН России встретились в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным

24 июня 2024 13:14
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Выпускники Самарского юридического института ФСИН России встретились в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным

Для Ильи Олейника, Ильнара Тулиева и Дарьи Терентьевой это было, пожалуй, одно из самых волнительных и запоминающихся событий: выпускники Самарского юридического института ФСИН России удостоились чести быть приглашенными на торжественную встречу в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным. Такой прием, традиционно, проводится для представителей высших учебных заведений силовых структур. Особо стоит отметить, что только курсанты СЮИ будут представлять не только институт, но и Самару в целом на таком высоком уровне.

– Лейтенанты внутренней службы Илья Олейник, Ильнар Тулиев и Дарья Терентьева – настоящая гордость СЮИ ФСИН России – они оканчивают институт с отличием и медалью «За отличие в учебе». К таким результатам они шли через годы учебы, непростые испытания и доказали делом, что способны представлять учебное заведение в Кремле, – отметил начальник СЮИ ФСИН России Дмитрий Панарин.
Оба когда-то сделали осознанный выбор учебного заведения, избрав путь служения Отечеству.

– В моей семье я один из первых, кто связал свою судьбу с профессиональным служением Отечеству. Уверен, что приобретенный багаж знаний и опыт в СЮИ ФСИН России поможет мне в будущем в решении служебных задач. Приглашение на торжественный прием к Президенту РФ стало результатом усердных стараний, достижений, за что благодарен своим командирам, наставникам и преподавателям, – считает лейтенант внутренней службы Илья Олейник.
– В нашей семье я первая, кто поступил на службу в уголовно-исполнительную систему. Еще со школьных лет твердо знала, что буду носить погоны. После окончания учебы с золотой медалью, передо мной встал сложный выбор: где продолжить обучение и с чем связать свою дальнейшую жизнь? И в итоге, я решила поступать в Самарский юридический институт ФСИН России. Упиться старалась на совесть, участвовала в творческой и спортивной жизни института. Конечно, очень горжусь, что меня выбрали для поездки в Кремль на прием к Президенту. Для меня честь представлять родной институт на таком уровне! – рассказала лейтенант внутренней службы Дарья Терентьева.
– Еще в школе я понимал, что свяжу свою жизнь со службой в погонах. После одиннадцатого класса, я решил поступать в СЮИ ФСИН России. К нам приезжал представитель института и проводил агитацию. В итоге, я рад что выбрал именно этот вуз, который дал мне возможность познать много нового и добиться высоких показателей в службе и учебе. К такому событию как поездка в Кремль мы тщательно готовились, привели в идеальное состояние форменное обмундирование, офицеры курса давали напутствия, очень волновались за нас, – рассказал Ильнар Тулиев.

На встрече с выпускниками вузов силовых структур Президент отметил особую важность службы в правоохранительных структурах, в нынешнее время.
– Граждане России верят вам и рассчитывают, что вы образцово выполните свои обязанности. Применяя на практике полученные знания, будете действовать так, как вас учили ваши преподаватели и наставники. И выбрав для себя трудный путь, продолжая дело своих предшественников, всегда, на всех этапах дальнейшей карьеры будете искренними патриотами Родины. Желаю вам и всем выпускникам 2024 года здоровья и успехов. Всего самого доброго вашим учителям и наставникам, вашим родным и близким, – поздравил выпускников Владимир Путин.

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