В настоящее время подозреваемую допрашивает следователь.
В Чапаевске молодая мать подозревается в систематическом избиении своих малолетних детей
Участниками стали 150 спортсменов из 12 регионов страны.
Спортсмены сборной Самарской области завоевали пять наград всероссийских соревнований по сумо 
Одним из представителей отрасли является компания VIVAT, которая  производит маломерные суда длиной до 7 метров.
Самарская область становится центром маломерного судостроения
Это не первое признание творчества писателя.
Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии.
Выпускник «Школы героев» помогает ветеранам СВО осваивать новую профессию
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С.
10 октября в регионе без осадков, до +19°С
Цель инициативы - согреть людей, попавших в трудную ситуацию, не имеющих определенного места жительства. 
В Тольятти в ночное время начал работать социальный автобус для бездомных
На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.
В Сергиевском районе горели дом и 10 тонн сена
Выпускник «Школы героев» помогает ветеранам СВО осваивать новую профессию

9 октября 2025 15:59
122
В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии.

В Самаре стартовал социальный проект «Возрождение», направленный на профессиональную и творческую реабилитацию участников специальной военной операции и членов их семей. Инициатором выступил ветеран СВО, старший мичман Краснознаменного Северного флота Евгений Радаев, который на собственном примере доказал, что военный опыт может оказаться полезен для успешной гражданской карьеры.

В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии. Под руководством Евгения Радаева, еще недавно командовавшего взводом на передовой, они приступили к созданию своих первых изделий. 

«Эта работа учит усидчивости и терпению, она обладает терапевтическим эффектом, — отмечает Евгений Радаев. — Это помогает отвлечься от тяжелых мыслей, даёт возможность переключиться и найти новую точку опоры в мирной жизни».

Первые мастер-классы герой проводил в самарском филиале Госфонда «Защитники Отечества». Вскоре планируется открытие учебного центра в Самаре. Социально важный проект станет возможностью для ветеранов СВО, которые получили тяжелые травмы, освоить востребованное ремесло и получить возможность достойно зарабатывать.

В реализации проекта «Возрождение» ветерану во многом помогли навыки, полученные в рамках обучения в «Школе героев». Программа реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев».

 

Фото: газета «Волжская коммуна»

Теги: Самара

