Выпускник «Школы героев» помогает ветеранам СВО осваивать новую профессию

В Самаре стартовал социальный проект «Возрождение», направленный на профессиональную и творческую реабилитацию участников специальной военной операции и членов их семей. Инициатором выступил ветеран СВО, старший мичман Краснознаменного Северного флота Евгений Радаев, который на собственном примере доказал, что военный опыт может оказаться полезен для успешной гражданской карьеры.

В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии. Под руководством Евгения Радаева, еще недавно командовавшего взводом на передовой, они приступили к созданию своих первых изделий.

«Эта работа учит усидчивости и терпению, она обладает терапевтическим эффектом, — отмечает Евгений Радаев. — Это помогает отвлечься от тяжелых мыслей, даёт возможность переключиться и найти новую точку опоры в мирной жизни».

Первые мастер-классы герой проводил в самарском филиале Госфонда «Защитники Отечества». Вскоре планируется открытие учебного центра в Самаре. Социально важный проект станет возможностью для ветеранов СВО, которые получили тяжелые травмы, освоить востребованное ремесло и получить возможность достойно зарабатывать.

В реализации проекта «Возрождение» ветерану во многом помогли навыки, полученные в рамках обучения в «Школе героев». Программа реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев».

Фото: газета «Волжская коммуна»