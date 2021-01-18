Выпущены первые карты жителя Самарской области

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Проект «Карта жителя Самарской области», реализуемый департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО «НСПК», вошел в стадию пилотной эксплуатации.

«Карта жителя Самарской области» - банковская карта платежной системы «МИР» с записанным на нее транспортным приложением, позволяющим совершать оплату проезда в общественном транспорте Самарской области в соответствии с действующими тарифами, получать скидки на товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях, ставших партнерами проекта «Карта жителя Самарской области», использовать государственные электронные сервисы взаимодействия с государственными и муниципальными организациями.

Первым банком-эмитентом, выпустившим карты жителей Самарской области, стал «Банк ВТБ» (ПАО). В декабре 2020 года выпущены 72 полнофункциональные карты.

В настоящее время проводится тестирование и отладка финансовых и нефинансовых сервисов на базе сформированной инфраструктуры: проведение банковских операций по карте, оплата проезда в общественном транспорте в г.о. Самара совместно с транспортным оператором Самарской области ООО «Объединенная транспортная карта», получение скидок по картам жителей Самарской области в сети магазинов «Семь+Я», выступающей пилотным торгово-сервисным предприятием в проекте.

По результатам пилотной эксплуатации инфраструктуры проекта Правительством Самарской области будет запущена промышленная эмиссия карт жителей Самарской области, передает пресс-служба облправительства.