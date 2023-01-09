Выплаты на первого ребенка перешли из соцзащиты в Социальный фонд России

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С 1 января 2023 года полномочия по назначению и выплате ежемесячного пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет (так называемые «Путинские» выплаты) переданы в новый Социальный фонд. Ранее оператором этой выплаты являлись органы соцзащиты населения.



Переход «путинских» выплат из соцзащиты в СФР связан с введением единого пособия и вступлением в силу закона № 475-ФЗ от 05.12.2022, который предусматривает соответствующие изменения (ст. 2): «Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации». Этот закон вступает в силу с 1 января 2023 года.



В связи с эти выплаты на первенца теперь будут производиться Социальным фондом с сохранением прежних реквизитов, но с изменением сроков (потому что СФР в отличие от соцзащиты перечисляет выплаты за предыдущий месяц).



При этом также изменяется порядок получения выплат на первенца (для тех семей, которые получили право на выплату до 1 января 2023).