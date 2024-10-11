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Выплата за службу по контракту с 16 октября составит 2 млн рублей

11 октября 2024 13:33
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Выплата за службу по контракту с 16 октября составит 2 млн рублей

 

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по вопросам прохождения военной службы по контракту. Участие в нем приняли члены областного Правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, а также военного комиссариата.

Главной темой стала поддержка военнослужащих и членов их семей. Открывая заседание, Вячеслав Федорищев сообщил об увеличении суммы выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.

«Мы приняли решение: будет повышена единоразовая выплата в Самарской области, совокупная федеральная и региональная, она составит 2 млн рублей. Это наша обязанность - обеспечивать наилучшие условия для ребят, которые пошли служить по контракту. Решение принято – оно должно вступить в силу с 16 октября», - подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Напомним, ранее в регионе ввели выплаты за ранения, увеличили количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих. Принято решение о выделении 10 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами участников специальной военной операции, подлежащих увольнению с военной службы, но ещё не уволенных, при их личном обращении в медицинские организации по медицинским показаниям.

«Задача по пополнению рядов нашей армии является первоочередной, задача по обеспечению максимального довольствия, внимания к членам семей военнослужащих, а также непосредственно к нашим героям – всегда приоритет работы всей страны и Правительства Самарской области. От нас зависит боеспособность многих подразделений. Поэтому нам важно сделать все от нас зависящее», - сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона сделал акцент и на необходимости принятия дополнительных мер по информированию жителей региона о службе по контракту.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области, Иван Макеев

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