Выход на лёд опасен для жизни: Дмитрий Азаров поручил усилить работу по информированию граждан

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В Самарской области наступила оттепель. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров могут подняться до отметки +7 градусов, что, безусловно, приведёт к активному таянию снега и льда. Текущая обстановка на водоемах региона стала одной из главных тем обсуждения на оперативном совещании, которое провёл губернатор Дмитрий Азаров.

По словам начальника областного главка МЧС России Олега Бойко, почти на всех реках наблюдается ледостав: «Толщина льда составляет от 11 сантиметров – на реке Чагра, до 77 – на реке Самара. На Волге в верхнем бьефе толщина льда составляет 46 сантиметров, у города Самары – 56, что на 19 сантиметров больше, чем в прошлом году».

Тем не менее, толщина льда не везде равномерная, и несоблюдение правил безопасности на льду уже привело к трагедии. В минувшие выходные женщина с ребёнком, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились в полынью на реке Кривуша в Новокуйбышевске. Выбраться они не смогли.

«К сожалению, жители региона выбирают для прогулок поверхность водоёмов, что создаёт опасность для жизни и приводит к таким трагическим случаям. В зоне особого внимания и рыбаки, которые в это время выходят на лёд», – отметил Глава региона. Дмитрий Азаров поручил департаменту информационной политики и главам всех муниципальных образований области провести активную информационную кампанию об опасности выхода на лёд. «Необходимо информировать граждан, устанавливать аншлаги и предупредительные знаки, – подчеркнул губернатор. – Работу необходимо организовать в кратчайшие сроки».