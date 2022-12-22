Выход на лед в районе строительства мостового перехода через Волгу очень опасен

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Уважаемые жители и гости Самарской области!

Между населенными пунктами с.Климовка и с.Подстепки проводятся строительные работы по возведению мостового перехода на р.Волга. Для обеспечения бесперебойной работы вдоль линии строительства моста пробита майна, которая круглосуточно содержится в открытом ото льда состоянии. Майна покрывается шугой (дробленым льдом), что затрудняет ее обнаружение.

Выход (выезд) на лед, любителям зимней рыбалки или подледного лова, а также нахождение на береговой линии в районе строительства мостового перехода через реку Волга опасны для жизни!

Особенно опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах, парусных катамаранах и т.д.

В целях сохранения Вашей жизни и здоровья просим прекратить выход (выезд) на лед в зоне строительства моста без экстренной необходимости.

Не подвергайте свою жизнь опасности. Не выходите на лед, сообщает пресс-служба правительства СО.

Фото: ГУ МЧС СО