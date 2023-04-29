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Выдавать пенсии наличными с 1 мая будет только "Почта России"

29 апреля 2023 09:29
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Выдавать пенсии наличными с 1 мая будет только "Почта России"

С 1 мая доставкой пенсий наличными будет заниматься только "Почта России". Об этом в беседе с "Прайм" рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

До этого пенсионеры могли получать выплаты на счет в банке, в почтовых отделениях, через почтальонов на дому и в банковских кассах. Теперь, кроме почты, никакие другие организации выдавать пособия наличными не будут.

"Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках", - отметил юрист.

По его словам, это поможет исключить из процесса доставки пособий недобросовестные частные компании, которые могли допускать задержки, пишет РГ.

Наиболее удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде, добавил Виноградов.

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