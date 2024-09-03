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Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня воинской славы России - Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)

3 сентября 2024 12:18
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Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня воинской славы России - Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)

Уважаемые самарцы!

Сегодня важная, памятная дата в мировой истории. Ровно 79 лет назад закончилась Вторая мировая война – одно из самых трагичных событий в истории человечества. Жесточайший вооруженный конфликт, который принес на землю много боли, мук и страданий, забрал жизни более 70 миллионов человек.
Наше государство в этой войне выступило против нацизма и захватнической политики агрессоров, против намерения фашистов поработить весь мир, стереть с лица земли советский народ.
Это была борьба за право на жизнь, за свободу, за мирное будущее. Ради этих священных целей, ради своего Отечества наши деды и прадеды мужественно преодолевали все испытания, не страшились ни обстрелов, ни нечеловеческих пыток, ни голода, ни изнуряющей работы. Они стали освободителями не только для сотен тысяч своих соотечественников, но и миллионов жителей других стран.
Наши защитники заплатили за победу непомерно высокую цену, пожертвовали всем, что у них было. Но при этом показали всему миру, что никому не по силам победить наш отважный, единый народ.
Проходят годы, но ничто не заставит нас забыть о великом подвиге наших героев. Память о нем живет в каждой российской семье.
На примере ветеранов Второй мировой войны воспитаны целые поколения современных жителей России. Сегодня они доблестно и мужественно продолжают дело героев. Отстаивают безопасность и свободу на родной земле.
Дорогие друзья! Давайте в этот день почтим память павших героев и пожелаем крепкого здоровья, сил и стойкости современным защитникам Отечества. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь им отстоять мир, подаренный нам участниками Второй мировой. Победа будет на нашей стороне!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

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