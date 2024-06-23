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Вячеслав Федорищев выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших от удара ВСУ по Севастополю

23 июня 2024 17:53
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Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы едины в поддержке жителей Севастополя в этот трудный час.

Вячеслав Федорищев выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших от удара ВСУ по Севастополю:

"Чудовищные новости приходят из Севастополя. 124 человека пострадали в результате удара противника по мирному российскому городу. Уже известно о погибших.

Выражаю глубокие соболезнования всем близким погибших от себя лично и от всех жителей Самарской области. Уверен, что те, кто планировал и осуществил это вопиющее преступление, будут наказаны. 

Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы едины в поддержке жителей Севастополя в этот трудный час.

Со своей стороны готовы оказать все необходимую помощь. 

При необходимости отправим в Крым медицинских специалистов. Пострадавших готовы принять в нашем регионе".

Теги: Самара

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