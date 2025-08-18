Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области

94

"Выражаю глубочайшие соболезнования жителям Рязанской области.

На одном из предприятий произошло возгорание. По последней информации, 134 человека пострадали, 20 погибли. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

Ужасная трагедия. Сегодня в Рязанской области день траура. От себя лично и всех жителей нашего региона выражаю искренние соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил и терпения близким погибших.

При необходимости готовы оказать любую поддержку", - , - написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.