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Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»

19 июня 2024 15:03
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Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.

В среду, 19 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с самарской делегацией, которая примет участие в XII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего». Он пройдет в Тульской области с 23 июня по 3 июля и соберет более 1000 молодых специалистов из 70 стран.

Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций. Содержательная часть состоит из образовательного блока, насыщенной деловой программы, культурных и спортивных мероприятий. Спикерами образовательной программы традиционно станут руководители федеральных ведомств, ведущих российских компаний, вузов страны.

«На форуме у вас будет возможность познакомиться с большим количеством ваших коллег по цеху из других субъектов страны. Это очень важно, потому что это обмен опытом, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к самарским участникам форума, — Я с удовольствием встречусь с вами на форуме. Буду рад ответить на ваши предметные вопросы, которые у вас появятся».

На площадке форума запланировано проведение заседания комитета Государственной Думы по промышленности и торговле под председательством Владимира Гутенева.

«Будем обсуждать очень важные вопросы льготной ипотеки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса», — сообщил врио губернатора Самарской области.

Вячеслав Федорищев нацелил самарскую команду на серьезную работу на форуме, чтобы максимально продемонстрировать потенциал региона и иметь возможность в дальнейшем претендовать на проведение форума уже на самарской земле.

«Вы представляете сильнейшие предприятия страны, коллективы, где трудились Герои Труда, Герои России. Они трудятся с вами, они ваши наставники. Задача, конечно же, стать первыми», — подчеркнул глава региона.

Вячеслав Федорищев призвал молодых самарских ученых, специалистов активно участвовать в подготовке предложений по развитию Самарской области.

«Задача правительства сейчас – это программа развития региона. Нужно сделать ее максимально конкретной, чтобы по каждому из направлений жизнь людей становилась лучше. Я буду опираться на мнение людей — всегда на него опираюсь. И здесь, коллеги, буду советоваться с вами, — сказал Вячеслав Федорищев. — Когда у нас пойдет большое масштабное обсуждение программы развития, прошу молодых специалистов принимать в этом участие, давать свои предложения. Для нас это важно. Вы молодые и перспективные, вы наше будущее, будущее нашей страны».

Теги: В центре внимания Самара

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