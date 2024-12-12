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Стороны обсудили взаимодействие в решении вопросов в сфере защиты прав детей, а также реализацию в регионе пилотного спецпроекта «ВЫЗОВ».
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Вячеслав Федорищев встретился с Марией Львовой-Беловой

12 декабря 2024 17:30
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Стороны обсудили взаимодействие в решении вопросов в сфере защиты прав детей, а также реализацию в регионе пилотного спецпроекта «ВЫЗОВ».

В четверг, 12 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Стороны обсудили взаимодействие в решении актуальных вопросов в сфере защиты прав детей, а также реализацию на территории области пилотного спецпроекта «ВЫЗОВ», который является частью стратегической программы «Дети в семье». Детальная работа продолжилась на стратегической сессии спецпроекта.Глава региона поблагодарил Марию Львову-Белову за визит в регион и подчеркнул: работа института Уполномоченного по правам ребенка имеет большое значение для решения задач, направленных на максимальное содействие в защите прав детей, усиление взаимодействия власти и общества в данной сфере.«Наш регион стал одним из 14 субъектов страны, которые участвуют в проекте в пилотном режиме. Его цель – оценка системы профилактики социального сиротства, ее соответствие действующему законодательству, семейно ориентированной и семейно-сберегающей политике, передовым практикам правоприменения в области защиты прав детей и семьи. Кроме того, у нас реализуется проект «РосПодрос. Практика», направленный на повышение профессиональных компетенций специалистов по работе с подростками», - сказал Вячеслав Федорищев.

Он рассказал о принятом решении объявить 2025 год Годом многодетной семьи и последующее десятилетие также посвятить этой теме: «Только за десятилетие можно по-настоящему многие сложные задачи выправить, вот мы будем в таком контексте двигаться».

Губернатор отметил конструктивную работу на всех уровнях в регионе: прокуратуры, правоохранительных органов, судебной системы, федеральных структур, уполномоченного по правам ребенка в Самарской области.Мария Львова-Белова выразила благодарность Вячеславу Федорищеву за поддержку спецпроекта: «Для нас сейчас это вызов, который мы должны выполнить, президентский вызов». По ее мнению, регион - одна из площадок для апробации ряда изменений, инициатив: «Самарская область с ее молодой амбициозной командой готова к этим изменениям и к этому вызову».

Как сообщила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, по поручению Главы государства в регионах проходит Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства, данные анализируют как в кабинетном режиме, так и на выездах. С 9 по 12 декабря 2024 года команда инспекции работала в Самарской области.

«В комиссию инспекции входят аналитики, финансисты, юристы, специалисты опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. Наша задача - не проверить, а найти точки роста, подсказать, как можно усовершенствовать систему профилактики, внедрить семьесберегающий подход», - сообщила Мария Львова-Белова.

По итогу работы инспекции для региона были подготовлены рекомендации для совершенствования системы профилактики. Они касаются государственных программ, которые регулируют профилактику социального сиротства, госзаданий, управленческой модели, работы комиссии по делам несовершеннолетних, оценки эффективности руководителей учреждений, где находятся дети, профилактической работы.

«Очень надеюсь, что это поможет вернуть детей в семьи, когда такая возможность есть, и не допустить необоснованного попадания детей в учреждения. И к 1 июня, когда будет сформирован итоговый доклад Президенту, будет виден результат», - отметила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

«Сегодня, работая вместе с вами, в очередной раз увидели подход, который мы разделяем - предметный, конкретный и очень эмпатичный, - обратился глава региона к Марии Львовой-Беловой. – Уверен, что мы много полезного для наших деток вынесем и будем еще сильнее. Приложим все усилия, чтобы добиться не просто показателя, а реального результата».

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

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