Вячеслав Федорищев встретился с аграриями и вручил награды ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

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В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоялось вручение наград, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Передовики агропромышленного производства, ветераны сельскохозяйственной отрасли, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области – сегодня чествовали одних из лучших сотрудников отрасли.

Глава региона поблагодарил их за тяжелый самоотверженный труд и отметил большое значение сельскохозяйственной отрасли для области и для всей страны.

«Вы работаете на земле и кормите наш регион. Ваш труд требует высочайшего профессионализма, глубоких знаний, выносливости и любви к своему делу. Тут могут достигать успеха только по-настоящему сильные люди. Каждый из вас, трудясь в полях, на фермах или лабораториях, выращивая зерно, заботясь о скоте, обеспечивая работоспособность сельхозтехники, формирует продовольственную безопасность Самарской области. В этом году вам пришлось столкнуться с целым рядом вызовов – от неблагоприятных погодных условий до санкционных ограничений. Но несмотря на это, Самарская область продемонстрировала устойчивость агропромышленного комплекса, добилась существенных результатов», — отметил глава региона Вячеслав Федорищев.

Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ удостоены: главный ветеринарный врач сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч Ильича» муниципального района Борский Людмила Максимова; овощевод общества с ограниченной ответственностью «Тепличный» города Самары Валентина Ревина; начальник производственной лаборатории акционерного общества «Хлеб» города Сызрань Светлана Самохвалова.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» отмечены: директор общества с ограниченной ответственностью «Колос» муниципального района Большечерниговский Алексей Пищулин; председатель СПК имени Куйбышева муниципального района Кинельский Владимир Рогов.

Отличившиеся сотрудники отрасли получили благодарности Губернатора Самарской области.

Особые слова признательности глава региона выразил за поддержку военнослужащих, участвующих в СВО. Сельскохозяйственная отрасль организует до 80% поставок гуманитарной помощи от региона для защитников Отечества, обеспечивая их продуктами и техникой.

Руководитель области подчеркнул, что большое внимание будет уделено развитию кадрового потенциала отрасли, в планах усилить меры поддержки для аграриев.

«Мы со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку, чтобы ваше дело спорилось и у вас были все возможности для дальнейшего развития. В 2024 году были введены новые меры, предусматривающие финансовую помощь. И это не предел, мы будем и дальше вместе с вами, общаясь и обсуждая каждый элемент вашего большого дела, совместно принимать новые решения, которые нам всем позволят стать еще сильнее в сельскохозяйственном направлении», — сказал Вячеслав Федорищев.

В 2024 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 2 240 тыс. га, что выше уровня 2023 года на 24,5 тыс. га. Продолжается поэтапная работа по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Из ранее неиспользованных пахотных угодий за последние 7 лет в оборот введено 177,2 тыс. га земель. В этом году, несмотря на сложные погодные условия, ожидается хороший урожай масличных культур. По прогнозу он оценивается в 1,3 миллиона тонн. Это рекордный объём за всю историю Самарской области.

В рамках реализации стратегии по обеспечению продовольственной безопасности Самарской области в этом году особое внимание уделялось увеличению доли семян отечественной селекции. Прирост заметен по культурам, которые наиболее были импортозависимыми: кукурузе, подсолнечнику, картофелю. По всем из них отмечается положительная динамика. Производство мяса в 2024 году ожидается на уровне 145,0 тыс. тонн, производство молока – 454,4 тыс. тонн.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области