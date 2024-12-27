Вячеслав Федорищев вручил госнаграды сотрудникам силовых структур

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Сегодня, 27 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные награды сотрудникам силовых ведомств.

На торжественном награждении присутствовали представители МЧС и МВД России, таможни, органов прокуратуры, военного комиссариата, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы охраны, Федеральной службы судебных приставов, Росгвардии, Следственного комитета. А также военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Центрального военного округа.

«У вас не бывает ни праздников, ни выходных. Каждый из вас изо дня в день выполняет сложнейшие служебные задачи, зачастую рискуя здоровьем и жизнью, жертвуя временем в кругу родных. С самого начала СВО вы работаете в усиленном режиме чтобы приблизить Победу, достичь целей, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Делаете все, чтобы не допустить диверсий со стороны врага. В течение этого года неоднократно совершались покушения на инфраструктурные объекты Самарской области. Но благодаря вашей слаженной командной работе, нам удалось избежать трагичных последствий, — сказал Вячеслав Федорищев, открывая церемонию награждения. — Перед вами стоит сегодня множество серьезных задач, от которых во многом зависит судьба России. Помните, что Правительство Самарской области всегда готово оказать вам поддержку в их решении».

Сотрудники силовых структур участвуют в комплектовании Вооруженных Сил Российской Федерации, гуманитарных сборах для наших бойцов, ведут работу по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи.

«Знаю, что особую роль в решении этих значимых для страны задач выполняют ветераны силовых структур. Адресую вам искренние слова благодарности», — сказал глава региона.

Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» вручили 21 сотруднику силовых структур. Почетного знака Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени удостоены 35 человек.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области