Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область традиционно активно участвует в фестивале, а наши артисты и режиссеры ежегодно уверенно берут призовые места.
В Самаре выбрали победителей регионального этапа VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
В Красноярском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с родительским патрулем провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!»  
Сотрудники ГАИ СО напомнили учащимся о важности использования световозвращающих элементов
После официальной части полицейский Дед Мороз вручил ребятам долгожданные подарки.
«Полицейский Дед Мороз»: ребят, проживающих в социально-реабилитационном центре Приволжского района, поздравили с наступающим Новым годом
Участники мероприятия обсудили алгоритмы продуктивного взаимодействия по повышению эффективности предотвращения преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
В ГУ МВД СО прошла встреча, посвященная профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
В том числе фельдшер Ольга Белоусова. Медработник более 25 лет работала на Самарской городской станции скорой медицинской помощи.
"Земский доктор/Земский фельдшер": к Красноярской ЦРБ присоединились 18 специалистов
Сотрудники силовых структур участвуют в комплектовании Вооруженных Сил Российской Федерации, гуманитарных сборах для наших бойцов, ведут работу по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды сотрудникам силовых структур
Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул отмеченный на федеральном уровне профессионализм, выстроенную на высоком уровне качественную работу ведомства.
Вячеслав Федорищев поздравил спасателей и вручил награды заслуженным специалистам
В Самаре ночью -5, -7°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица, днем снежный накат.
28 декабря в регионе местами снег, до -6°С
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.23
-0.38
EUR 103.3
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев вручил госнаграды сотрудникам силовых структур

27 декабря 2024 16:08
165
Сотрудники силовых структур участвуют в комплектовании Вооруженных Сил Российской Федерации, гуманитарных сборах для наших бойцов, ведут работу по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи.

Сегодня, 27 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные награды сотрудникам силовых ведомств.

На торжественном награждении присутствовали представители МЧС и МВД России, таможни, органов прокуратуры, военного комиссариата, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы охраны, Федеральной службы судебных приставов, Росгвардии, Следственного комитета. А также военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Центрального военного округа.

«У вас не бывает ни праздников, ни выходных. Каждый из вас изо дня в день выполняет сложнейшие служебные задачи, зачастую рискуя здоровьем и жизнью, жертвуя временем в кругу родных. С самого начала СВО вы работаете в усиленном режиме чтобы приблизить Победу, достичь целей, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Делаете все, чтобы не допустить диверсий со стороны врага. В течение этого года неоднократно совершались покушения на инфраструктурные объекты Самарской области. Но благодаря вашей слаженной командной работе, нам удалось избежать трагичных последствий, — сказал Вячеслав Федорищев, открывая церемонию награждения. — Перед вами стоит сегодня множество серьезных задач, от которых во многом зависит судьба России. Помните, что Правительство Самарской области всегда готово оказать вам поддержку в их решении».

Сотрудники силовых структур участвуют в комплектовании Вооруженных Сил Российской Федерации, гуманитарных сборах для наших бойцов, ведут работу по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи.

«Знаю, что особую роль в решении этих значимых для страны задач выполняют ветераны силовых структур. Адресую вам искренние слова благодарности», — сказал глава региона.

Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» вручили 21 сотруднику силовых структур. Почетного знака Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени удостоены 35 человек.

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Помимо этого, людям, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 января, будут выплачиваться дополнительно по 50 тысяч рублей каждый месяц на протяжении 9 месяцев.
26 декабря 2024, 22:07
В Самарской области при заключении контракта с Минобороны РФ с 1 января будет выплачено единовременно 3,6 млн рублей
Помимо этого, людям, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 января, будут выплачиваться дополнительно по 50 тысяч рублей каждый месяц на протяжении 9 месяцев. Политика
828
20 декабря состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Михаил Смирнов.
20 декабря 2024, 20:46
В Самарской области медицинские работники государственных учреждений с десятилетним трудовым стажем смогут приватизировать служебное жилье
20 декабря состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Михаил Смирнов. Политика
1405
На встрече подвели итоги работы Самарского филиала фонда в текущем году, а также обсудили, что еще необходимо сделать для улучшения работы.
19 декабря 2024, 17:26
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
На встрече подвели итоги работы Самарского филиала фонда в текущем году, а также обсудили, что еще необходимо сделать для улучшения работы. Общество
1663
В центре внимания
В Самарской области новогодние фейерверки можно будет запускать лишь на специальных площадках
27 декабря 2024  12:32
В Самарской области новогодние фейерверки можно будет запускать лишь на специальных площадках
229
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
27 декабря 2024  10:56
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
324
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
27 декабря 2024  10:44
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
235
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
394
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
482
Весь список